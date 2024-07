Il Napoli vuole cedere Osimhen prima del secondo ritiro estivo

Secondo Sportmediaset l’idea de Napoli sarebbe quella di cedere Victor Osimhen prima dell’inizio del ritiro a Castel di Sangro.

Si parla sempre più frequentemente della cessione di Victor Osimhen: il Napoli vorrebbe risolvere la questione il prima possibile.

Secondo Sportmediaset il club azzurro vorrebbe far tutto prima del raduno a Castel di Sangro:

“Lo scatto definitivo, naturalmente, avverrà solo a cose fatte sul fronte Osimhen. Il braccio di ferro col Paris Saint-Germain continua, ma anche in questo caso un accordo sembra essere all’orizzonte. ADL non ha nessuna intenzione di scendere sotto i 100 milioni di euro, ma potrebbe accettare di non ricevere l’intero ammontare della clausola rescissoria (130). Anche in questo caso i segnali ci sono: il bomber nigeriano si sta allenando col gruppo, ma non ha preso parte alle due amichevoli tenutesi a Dimaro. Giovedì la squadra si sposterà a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro estivo, l’obiettivo è quello di chiudere anche quest’affare per quella data.”

