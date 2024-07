Lukaku-Napoli, c’è l’accordo: tutti i dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha riportato nel dettaglio la trattativa che dovrebbe portare Romelu Lukaku al Napoli.

Il passaggio di Romelu Lukaku dal Chelsea al Napoli sembrerebbe cosa quasi fatta. Si sarebbe infatti trovato l’accordo che potrebbe definire il tutto entro dieci giorni.

Ne parla Il Corriere dello Sport:

“Lukaku, dicevamo, è in attesa. Scalpita, freme: dopo anni di prestiti, arriverà al Napoli a titolo definitivo non appena Victor saluterà e salterà (idealmente) su un aereo per Parigi. Il ds Manna sta rifinendo in ogni dettaglio sia l’accordo con il giocatore: triennale da circa 10 milioni lordi a stagione, con i benefici del Decreto Crescita. Sia con il Chelsea: sarà un acquisto da circa 25 milioni con i bonus, comunque un notevole risparmio rispetto ai 37,5 milioni di sterline – più o meno 44 milioni di euro – della clausola rescissoria. È tutto pronto, o quasi. E nel frattempo, dopo aver goduto in beato relax di un po’ di vacanza in Turchia, Romelu ha cominciato ad allenarsi. Conte, il suo allenatore-totem, lo ha scelto ancora e lui ha voglia di tornare in cima come ai tempi dell’Inter. Meglio non pensarci. Meglio cominciare a correre.”

