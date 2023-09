La Gazzetta dello Sport – Kvara sottotono, chissà se non influisca il brusco rifiuto di ADL sulla revisione del contratto

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata anche sulle prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia. Dall’inizio del campionato il georgiano non sembra essere al top della forma e alcune delle sue performance hanno lasciato perplessità. “E qui c’è di mezzo un patrimonio enorme, che rischia anche di essere per certi versi depauperato visto che in estate si è parlato di valutazioni intorno ai cento milioni di euro”.

Il quotidiano continua, magari basterà un gol o una buona prestazione in Champions per allontanare i cattivi pensieri. Tuttavia, chissà se in tutta questa situazione non influisca anche il brusco rifiuto del presidente De Laurentiis, ovvero nel discutere una revisione del contratto in scadenza 2027. Il giocatore, magari, si aspettava un riconoscimento maggiore dopo la scorsa stagione, soprattutto per le sue indiscutibili performance. La medesime che gli ha consentito di entrare nella lista dei trenta per il Pallone d’Oro. Tuttavia, rimane un dettaglio pungente essere il meno pagato di questo club di campioni.

