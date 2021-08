Napoli-Juventus, allo Stadio Maradona potrebbero aumentare i posti disponibili

Nella terza giornata di campionato Napoli e Juventus si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona ed i posti disponibili potrebbero aumentare.

Manca poco all’inizio del campionato di Serie A 2021/2002. Il calendario è già stato stabilito ed alla terza giornata il Napoli sfiderà la Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona. Durante la suddetta sfida, allo stadio potrebbero essere presenti molti più tifosi rispetto alle prime due giornate di campionato. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, dalla terza giornata in poi la capienza negli stadi potrebbe aumentare e raggiungere il 75%.

Dal quotidiano si legge:

“Impossibile far partire la campagna abbonamenti, resta comunque una stagione in bilico: impossibile poter fare previsioni, perché tutto dipende dall’andamento della pandemia in Italia. La sottosegretaria allo sport, Vezzali, ha parlato di punto di partenza, puntando a un 75% in breve tempo. Magari già dalla terza giornata di campionato. Che sarebbe quella dell’arrivo della Juventus al Maradona. Il Napoli, solo nella stagione 2020/21, può stimare che siano andati in fumo intorno ai 18 milioni di euro di ricavi dal botteghino e da abbonamenti. Numeri che incidono spesso non solo a livello di conto economico, ma soprattutto a livello di liquidità nelle casse del club.”

