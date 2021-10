Caso ammutinamento, prevista per domani la riunione tra ADL e Allan

Riaperto il caso ammutinamento: prevista una nuova riunione domani tra De Laurentiis ed Allan.

Sull’edizione odierna de Il Mattino, viene riaperto il caso ammutinamento. Domani è prevista una nuova riunione in uno studio legale tra De Laurentiis e Allan. L’ex Napoli, attuale giocatore dell’Everton, domani verrà giudicato dal collegio arbitrale, per capire se dovrà o meno detrarre il 50% di una mensilità del suo stipendio, per pagare la sanzione.