Zielinski: “Episodio bottigliette? Ma che brutto gesto, c’era una strana atmosfera”

Nazionale polacca – Piotr Zielinski porta a casa una vittoria importantissima. E sulla vicenda bottigliette commenta così: “Ma che brutto gesto”.

Il centrocampista del Napoli e della Nazionale polacca, Piotr Zielinski, festeggia una vittoria importantissima contro l’Albania. Il giocatore però, ai microfoni di TVP Sport, non può fare a meno di commentare la vicenda delle bottiglie in campo: “È la nostra vittoria più importante, abbiamo controllato la gara quasi sempre tranne in un paio di momenti in cui ci siamo fatti superare troppo facilmente. Abbiamo più abilità calcistiche di loro e l’abbiamo dimostrato”.