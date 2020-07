Napoli, quotidiani pazzi di Insigne: “Ha fiato anche nel finale, sempre pericoloso”

Grande prova di Lorenzo Insigne contro la Roma, il migliore del Napoli. Voti alti sui quotidiani oggi in edicola che lo premiano per il gol-vittoria e non solo. Queste le valutazioni date dalla Gazzetta Dello Sport e dal Corriere, oltre a quella della redazione di Forzazzurri.

GAZZETTA 7 – “Una partita di grande intensità e corsa. E dimostra fiato e gambe quando si inventa quel gran gol al tramonto della sfida”.

CORRIERE 7 – “Sempre pericoloso, cerca il gol come un’ossessione. Lo trova nel finale, con un tiro a giro. Sesta rete in campionato”.

FORZAZZURRI 8 – “Sempre più al centro del progetto di Rino Gattuso, il capitano azzurro trascina i suoi verso la vittoria. Al di là dell’eurogol del definitivo vantaggio, Insigne ha corso per l’intera partita, ha recuperato palloni in fase difensiva, più di tutti gli attaccanti della Serie A, e le sue giocate valgono il prezzo del biglietto seppur, purtroppo, virtuale”.

