Napoli, report allenamento: Demme, Hysaj ed Ospina di nuovo in gruppo

La SSC Napoli annuncia che durante l’allenamento odierno alcuni giocatori sono tornati ad allenarsi con il gruppo squadra.

Dopo l’eliminazione dall’Europa League, il Napoli riprende ad allenarsi in vista della sfida di campionato contro il Benevento. La SSC Napoli ha fatto il punto della situazione sull’allenamento odierno degli azzurri e si è soffermata sull’importante ritorno in gruppo di Diego Demme, David Ospina ed Elseid Hysaj. Così non è stato per Andrea Petagna, Kostas Manolas ed Hirving Lozano che hanno svolto un allenamento personalizzato.

https://twitter.com/sscnapoli/status/1365276311003025415?s=20

