Bargiggia, mercato Napoli: “Fatta per Zaccagni, ma occhio alle cessioni”

Paolo Bargiggia parla del mercato del Napoli: dall’acquisto di Zaccagni alle probabili cessioni del club.

Paolo Bargiggia, giornalista di Sportitalia, è intervenuto ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”, trasmissione di 1 Station Radio, per parlare del mercato del Napoli. Secondo Bargiggia, il centrocampista Mattia Zaccagni arriverà nel club azzurro; la Società sarebbe interessata anche a Nuno Tavares, ma non si devono sottovalutare le cessioni.

“Oltre Fabian e Koulibaly, non è da sottovalutare un addio di Hirving Lozano, che potrebbe portare ad un ritorno economico. Lo stesso vale per Lorenzo Insigne, sebbene vendere il capitano sia più difficile. Tra questi quattro, De Laurentiis ne vorrebbe vendere due. Riguardo i colpi in entrata arriverà Mattia Zaccagni. C’è attesa anche riguardo l’erede di Gennaro Gattuso in panchina e piace anche Nuno Tavares. Riguardo questo affare ci sono i contatti ma non è chiusa. Ad oggi è chiusa solo l’operazione di Zaccagni. Parlando di allenatori, si considerano Vincenzo Italiano dello Spezia ed Ivan Juric dell’Hellas Verona.”

