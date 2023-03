Napoli, report allenamento: personalizzato per due azzurri

La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta odierna di allenamento in attesa della ripresa del campionato.

Il Napoli ha effettuato la seduta di allenamento mattutina presso il Konami Training Center di Castel Volturno in attesa della sfida contro il Milan. Anche quest’oggi la SSC Napoli ha es partecipi circa quanto effettuato in campo.

Ecco quanto pubblicato:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da una partita a campo ridotto. Successivamente la squadra ha svolto lavoro di forza ed esercitazione tecnico tattica. Raspadori ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Demme e Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano e Zielinski sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali.”

https://twitter.com/sscnapoli/status/1641032970944278532?s=20

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Bayern Monaco piomba su Osimhen, pronta un’offerta da 120 milioni

Chiairello: “Tornati all’Italia degli oriundi come in epoca fascista”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sisma nella notte in Molise, paura e gente in strada