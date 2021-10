Napoli, report allenamento: Petagna in gruppo, tornano Ospina e Lozano

Durante l’allenamento odierno del Napoli, Andrea Petagna ha svolto l’intera seduto con il gruppo.

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’odierno allenamento degli azzurri. Alla vigilia della sfida contro il Torino il Napoli si è allenato come tutti i giorni al Konami Center. Da sottolineare sicuramente il rientro in gruppo di Andrea Petagna: l’attaccante ha subito un lieve infortunio che lo ha costretto a giorni di allenamento individuale. Continuano invece le terapie per Kevin Malcuit. Inoltre, gli azzurri hanno potuto riabbracciare David Ospina ed Hirving Lozano, tornati dagli impegni con le rispettive nazionali.

Ecco il report pubblicato dalla SSC Napoli:

