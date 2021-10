Torino, Juric: “Gara difficile, il Napoli ha alzato molto il suo livello”

Ivan Juric interviene in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Torino.

Manca un solo giorno per la sfida al Maradona tra il Napoli di Luciano Spalletti ed il Torino di Ivan Juric. Proprio quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della gara.

“L’avversario che affronteremo è molto forte: nella seconda parte dello scorso campionato il suo livello è diventato migliore. In questo campionato poi si è innalzato ulteriormente. Se li si attacca alti loro giocano molto sulle ripartenze e nei calci piazzati. Il Napoli ha anche un grande equilibrio e sono velocissimi e capaci di sfruttare il palleggio. Abbiamo avuto delle assenze per gli impegni delle Nazionali che ci hanno fatto lavorare tutti insieme e questo sarebbe stato molto utile. In futuro dobbiamo pensare a come organizzarci in maniera tale da lavorare più concretamente. Purtroppo si gioca tanto e ci ti allena poco, nella pausa praticamente non ho avuto la squadra al completo.”

“Il Napoli ha affrontato a viso aperto tante e squadre e segnato tanto. Spalletti riesce a sfruttare tutti i punti di forza della sua squadra. Il Napoli riesce sempre a trovare il modo per segnare. Dobbiamo fare tutto bene. Sono contento per il Belotti: all’inizio ha lavorato a parte, ma il dolore diminuiva, poi ha iniziato gradualmente con il lavoro di gruppo. Inizia ad essere disponibile. Ha bisogno di tempo per entrare in forma. Piano piano potrà darci il suo contributo, se tutto andrà bene dopo la prossima pausa tornerà ad essere il Gallo del passato.”

