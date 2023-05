Napoli, report allenamento: risentimento muscolare per Mario Rui

La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento della squadra alla vigilia del match contro il Bologna.

Il Napoli continua le sedute di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno. La Società partenopea ha riportato ciò che è avvenuto alla vigilia della gara in trasferta contro il Bologna.

Se Tanguy Ndombele ha svolto l’intero allenamento con il resto della squadra, Mario Rui è stato costretto ad uscire per un risentimento alla coscia destra. Infine, Matteo Politano ha svolto una sessione di terapie.

Ecco in seguito il report della SSC Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani allo Stadio Dall’Ara alle ore 15 per la 37esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione su calci piazzati e chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Politano ha svolto terapie. Ndombele ha svolto intera sessione in gruppo. Mario Rui è uscito anzitempo per un risentimento alla coscia destra.”

