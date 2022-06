Napoli rifiutata offerta dell’Arsenal per l’attaccante: la cifra

Il Napoli rifiuta l’offerta dell’Arsenal per Osimhen

Calciomercato – Il Napoli ha rifiutato l’offerta dell’Arsenal per Victor Osimhen, la notizia arriva dalla Nigeria. Secondo quanto si

legge sul portale nigeriano Today, il Napoli avrebbe respinto offerta da 51 milioni di sterline dall’Arsenal per il cartellino di Osimhen. Gli azzurri avrebbero comunicato che per meno di 85 milioni di sterline non si aprirà alcun tipo di trattativa.

