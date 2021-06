Dramma Eriksen: il calciatore sviene durante Danimarca-Finlandia!

Attimi di terrore in Danimarca-Finlandia: Christian Eriksen, numero 10 danese, al 42′ del primo tempo si è accasciato a terra privo di sensi.

Si capisce subito che non è infortunio di gioco, un semplice svenimento. I compagni di squadra si mettono le mani nei capelli. Il giocatore non si muove, con la testa girata. Si intuisce il dramma, non si vuole credere alla tragedia già vista in tanti campi di gioco, soprattutto minori, mai in una gara di una competizione così importante. Il medico pratica il massaggio cardiaco, l’intervento si prolunga nel tempo senza risultato, viene portato il defibrillatore. I giocatori danesi in lacrime fanno ala al loro compagno, formano un circolo di protezione visiva per salvaguardare Eriksen, un atto di amore e di riguardo. Sotto choc anche i giocatori della Finlandia, che si erano opposti con coraggio alla supremazia tecnica della Danimarca. La moglie del giocatore arriva a bordo campo, piange, consolata dagli uomini della panchina. Nessuno pensa alla partita, al risultato, gli spettatori ammutoliscono, piangono e pregano, finché non viene presa l’unica decisione possibile. Partita sospesa, la barella porta via Eriksen: poi una foto, che ha subito fatto il giro del mondo, mostra l’interista vigile, con gli occhi aperti e una mano a sorreggere la fronte. Si passa così dal terrore alla speranza: dopo la corsa all’ospedale della capitale dove il giocatore affronta le prime cure per stabilizzare le sue condizioni arrivano notizie più confortanti. Il giocatore viene sedato ma le sue condizioni migliorano.

La federcalcio danese rassicura: “Eriksen è sveglio”. Le mani giunte in segno di preghiera, gli incoraggiamenti dai compagni e rivali sparsi ora nelle varie Nazionali: è un coro che si unisce, da Ronaldo all’Inter, ai compagni Sensi e Hakimi. “Forza Chris!” ripetono tutti. Per gli Europei tanto attesi, visti come un segnale di ripresa verso il ritorno alla vita dopo il lungo inferno del covid, e che si erano aperti ieri sera con la grande festa dell’Olimpico, lo choc è stato grande.

La gara sospesa si gioca, Danimarca e Finlandia tornano in campo. Solo applausi. Il tifo si unisce, la partita è per Eriksen.