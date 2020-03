Napoli, rinnovo Milik: disaccordo sulla clausola, la cessione è quasi certa

L’edizione odierna di Gazzetta scrive su Milik. L’attaccante polacco andrà in scadenza nella prossima stagione e, finora, non ha voluto saperne di firmare il prolungamento del contratto. Alla base del disaccordo c’è la clausola che De Laurentiis vorrebbe di 100 milioni, mentre il giocatore la vorrebbe non superiore ai 50.

