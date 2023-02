Napoli, rinnovo per Lozano e Zielinski solo a determinate condizioni

Il giornalista Ciro Venerato si è concentrato sulla situazione di due giocatori del Napoli: Piotr Zielinski ed Hirving Lozano.

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di “1 Football club”, trasmissione in onda su “1 Station Radio” ed ha parlato del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski e dell’attaccante Hirving Lozano. Il giornalista ed esperto di calciomercato s è in particolare soffermato sui rinnovi dei due azzurri.

“ono situazioni che verranno rinviate a fine stagione, dopo il raggiungimento degli obiettivi attuali. Il Napoli non credo che cambierà l’idea già proposta ai loro agenti: rinnovo a determinate condizioni. In tal senso, le richieste dei procuratori registrano una distanza con il club e con i suoi parametri. Non escludo, dunque, una loro partenza. In estate, infatti, Zielinski fu vicino al West Ham: gli intermediari arrivarono a Castel di Sangro per discutere di un accordo che pareva potersi concludere. Ciò aiuta a comprendere che a Napoli non ci sono giocatori incedibili, soprattutto in caso di offerte adeguate.”

Fonte foto: Instagram, @zielu_94

