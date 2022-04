Napoli-Roma: il commento della società azzurra

Dopo il pareggio contro la Roma tra le mura del Maradona arriva il commento del club azzurro

Il Napoli tramite il sito ufficiale commenta il pareggio interno contro la Roma di Jose Mourinho non nascondendo grande amarezza per la mancata vittoria che molto probabilmente spegne del tutto le speranza Scudetto per Spalletti ed i suoi.

Questo è quanto si legge:

Napoli – Finisce 1-1 al Maradona con la Roma che rimonta nel recupero una sfida che il Napoli aveva comandato per oltre 90 minuti. Apre la serata Insigne su rigore, la chiude El Shaarawy sui titoli di coda gelando il Maradona. Gli azzurri guidano il match e passano per un fallo di Ibanez su Lozano lanciato in porta. Non se ne accorge Di Bello, il rigore lo decreta giustamente il VAR. Lorenzo è infallibile dal dischetto. Poi la partita diventa piuttosto bloccata, il Napoli la conduce con lotta e sacrificio, la Roma risale con orgoglio e pareggia al 91esimo. Finisce 1-1 e l’amarezza di questo lunedì In Albis è tutta azzurra…

