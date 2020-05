Napoli, De Laurentis vuole aprire un nuovo ciclo. Gattuso al centro del progetto

Aurelio De Laurentis confermerà Gattuso, il tecnico sarà il fulcro del nuovo ciclo azzurro

In casa Napoli si inizia a guardare anche al futuro, come riportato dai colleghi di Sky, al centro del nuovo ciclo azzurro ci sarà Gattuso. Il tecnico non ha esercitato la clausola che poteva liberarlo anticipatamente al 30 Aprile, mentre la società ne ha una in suo favore verso la fine della stagione. De Laurentis quasi sicuramente non la eserviterà anzi, a breve vorrebbe fissare un incontro con il tecnico per discutere del suo rinnovo. Il presidente rietene Gattuso l’uomo giusto per ripartire, e ci potrebbe essere un ritorno al passato. L’intenzione della dirigenza azzurra è quella di ringiovanire la rosa, e di conseguenza abbassare l’attuale monte ingaggi.

