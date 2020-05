Lazio, ricovero d’urgenza per Diaconale. Sottoposto ad intervento chirurgico

Lazio in ansia per Diaconale, pericolo coronavirus scongiurato

Alberto Diaconale, dirigente della Lazio, sarebbe stato ricoverato d’urgenza in una struttura ospedaliera della Capitale. Il portavoce del club Capitolino sarebbe stato sopposto ad un intervento chirurgico, e al momento non si conoscono le sue condizioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non si tratta di coronavirus. Nelle prossime ora ci potrebbe essere un bollettino medico, nel quale si potranno conoscere le condizioni di salute del dirigente biancoceleste.

