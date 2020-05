La Spal contro la ripresa, le attività agonistiche rimangono sospese

Dopo l’ufficialità della ripartenza di Bonaccini, la Spal ha deciso di andare controcorrente

Nonostante oggi Bonaccini, Governatore dell’Emilia Romagna, abbia dato il via libera per riprendere le attività agonistiche, la Spal ha deciso di non riprendere. Attraverso un comunicato ufficiale apprso sul sito della società di Ferrara, viene comunicato il prolungamento dello stop agli allenamenti. Ecco quanto riportato:

SPAL srl comunica che relativamente all’ordinanza emessa dalla presidenza regionale dell’Emilia-Romagna di giovedì 30 aprile l’attività della prima squadra biancazzurra rimarrà sospesa in attesa del protocollo sanitario e delle norme sulla definizione di ripresa delle competizioni sportive.

