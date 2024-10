Conferenza Stampa – Fonseca: “Noi penalizzati, ma non interessa il nome di gioca, serve una squadra vera per giocare bene contro il Napoli”

Le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Napoli di Antonio Conte: “Il Napoli è una squadra fortissima, come dimostra la classifica, con un allenatore fortissimo. Sta in buon momento, vince, è al primo posto, arriveranno motivatissimi. Ma lo siamo anche noi”.

Che giorni sono stati quelli del rinvio di Bologna-Milan?

“È stato difficile gestire questo momento. Il giorno prima della partita non sapevamo se giocavamo o meno, avremmo potuto fare un altro allenamento… Noi volevamo giocare. Siamo stati molto penalizzati dal rinvio”.

Domani assenze importanti…

“Volevamo giocare col Bologna anche perché ora col Napoli saremo senza due giocatori importanti squalificati. Poi, la squadra si è allenata bene e io ho fiducia in tutti i giocatori, compresi quelli che giocheranno nella posizione di Theo e Reijnders. Su Camarda non è cambiato niente: lavora sempre bene e si è confermato ciò che penso di lui, cioè che è un giocatore con un grande futuro”.

Come ha visto Leao?

“Oggi non vi darò la formazione. Capisco la curiosità su Leao. Lui ha lavorato bene come sempre: non è un problema, non è un caso. Sono sicuro che tornerà presto ad essere quello che lui sa di essere e quello che tutti ci aspettiamo che sia. Non voglio dire se giocherà domani”.

Napoli favorita per lo Scudetto?

“In questo momento è al primo posto: è una delle squadre che può vincere lo Scudetto”.

Cosa non sta funzionando con Leao?

“Che l’allenatore non lo sta facendo giocare, perché se lo facessi giocare non ci sarebbero problemi. Ma sono cose normali nel calcio: alcuni giocano, altri no. Io penso sempre a diverse cose quando scelgo. Per me questo è molto normale”.

Il Milan è ancora in corsa per lo Scudetto?

“Per me sì. Siamo una squadra forte, siamo in crescita e crediamo che possiamo essere una squadra che può lottare per lo Scudetto”.

L’asterisco falsa il campionato?

“Non ne voglio più parlare, siamo totalmente focalizzati su domani. Dobbiamo andare avanti”.

Calabria terzino sinistro?

“Sì, potrebbe giocarci”.

In tanti avrebbero voluto Conte sulla panchina del Milan…

“La mia motivazione è di essere l’allenatore del Milan, punto”.

Cosa si aspetta dalla sua squadra domani?

“Il nostro focus è vedere ciò che abbiamo fatto bene nelle partite precedenti e ciò che dobbiamo migliorare. Domani sarà una partita diversa, equilibrata, contro una squadra che difende molto bene. Noi abbiamo avuto una grande crescita in termini di organizzazione difensiva. Offensivamente stiamo crescendo nel possesso in queste ultime partite. Magari domani abbiamo bisogno di giocare più negli ultimi 30 metri, perché il Napoli pressa alto e difende con il blocco basso. Noi dobbiamo migliorare la nostra scelta negli ultimi 30 metri”.

Avere l’asterisco è una cosa che penalizza?

“Per me onestamente è lo stesso. Penalizza i tifosi, chi guarda la classifica. Per me non cambia niente”.

Ruolo ideale di Pulisic?

“Oggi non ne voglio parlare. In generale, sapete che mi piace di più quando Pulisic gioca dentro al campo”.

Qual è il suo giudizio su Inter-Juve? Gara spettacolare o gara con tanti errori?

“Entrambe le cose”.

Perché ha cambiato Leao col Bruges?

“È stata una scelta fatta in base a ciò che chiedeva la partita in quel momento, non è stata una punizione”.

Conte ha detto che ‘chi ha vinto sa cosa serve vincere’…

“Noi vogliamo continuare a lottare per vincere lo Scudetto”.

Domani tante assenze…

“Io ho fiducia in tutti i giocatori. Non possiamo fare niente con chi è indisponibile, ma abbiamo altri giocatori. Mi piace pensare che sia un’opportunità per chi normalmente non gioca. Poi non interessa il nome di gioca, domani serve una squadra vera per giocare bene contro il Napoli”.

Pavlovic può giocare da terzino sinistro?

“In nazionale giocano a tre. Onestamente, non mi sembra che Pavlovic abbia le caratteristiche per fare il terzino”.

Chi teme del Napoli?

“Milan e Napoli hanno i giocatori più decisivi sugli esterni”.

In un Milan-Napoli del 1988 nacque il Milan di Sacchi…

“Abbiamo già parlato di questo prima della partita con l’Inter. Le vittorie portano fiducia, ne portano di più contro le squadre più forti. Ma la crescita di una squadra non dipende da una partita”.

