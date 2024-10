Buongiorno indispensabile per la squadra, Conte punta su di lui

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è soffermata sul difensore Alessandro Buongiorno, ormai importantissimo per il Napoli.

Il tecnico del Napoli Antonio Conte sembra voler puntare molto sul difensore Alessandro Buongiorno. Il giocatore veste la maglia del club azzurro soltanto dalla scorsa estate, tuttavia sembrerebbe già essersi adattato più che bene all’interno della squadra. Il Corriere dello Sport si è soffermato proprio sul suo percorso all’interno del club.

Di seguito quanto si legge sul noto quotidiano:

“L’arrivo di Conte ha segnato la svolta per un reparto che fino a pochi mesi fa subiva sempre e da tutti. Buongiorno ha cambiato il volto della difesa, ha trasmesso sicurezza ai compagni e a Rrahmani, tornato impeccabile come ai tempi di Kim. Buongiorno è un centrale concreto, un marcatore vecchio stampo con influenze moderne. Morde le caviglie con garbo, non consente manovre agli avversari, recupera palla e riparte con folate entusiasmanti. I tifosi lo hanno già eletto idolo, per Conte è indispensabile.”

