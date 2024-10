Napoli-Roma, tutte le informazioni sui biglietti

La SSC Napoli ha pubblicato tutte le informazioni relative ai biglietti per assistere alla sfida contro la Roma.

A partire da domani alle ore 12 saranno disponibili i biglietti per assistere al match di campionato tra Napoli e Roma. La SSC Napoli ha reso note tutte le informazioni necessari circa l’acquisto di questi ultimi.

Di seguito uno stralcio di quanto si legge attraverso il sito ufficiale del club:

“SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 29 Ottobre 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Roma, match che si disputerà domenica 24 Novembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita sarà riservata agli Abbonati SSCN 24/25, i quali potranno acquistare in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card, “Fan Stadium Card”, nei limiti dei posti e dei settori disponibili.

La vendita dei biglietti si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di un Abbonamento SSCN 24/25, per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti.”