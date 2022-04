Napoli-Roma, Insigne in lacrime dopo il fischio finale: la reazione dei tifosi

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è uscito dal campo il lacrime dopo il pareggio contro la Roma.

Lorenzo Insigne è stato uno dei migliori in campo nella giornata di ieri, quando il Napoli ha sfidato la Roma allo Stadio Diego Armando Maradona. Purtroppo la sua buona prestazione non è bastata ed il punteggio finale ha coinciso con un pareggio. Il quotidiano Il Mattino si è soffermato proprio sulla sua delusione, aprendo una piccola parentesi anche sulla reazione dei tifosi partenopei presenti allo Stadio.

“Un’uscita di scena che Lorenzo sognava diversa, sperava di poter coronare il suo sogno e di un’intera città di vincere lo scudetto. “Una prova fantastica del capitano, tra le migliori in assoluto dea stagione. Ma non è bastato per il gol subito nel finale, amarezza che ha vissuto dalla panchina dopo essere stato sostituito con Juan Jesus a cinque minuti dalla fine. I tifosi lo hanno applaudito al momento dell’uscita e lui ha applaudito il pubblico del Maradona a fine partita: un’amarezza enorme per lui.”

