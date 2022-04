Napoli-Roma, Spalletti avrebbe in mente alcuni cambi di formazione

Luciano Spalletti potrebbe apportare qualche modifica alla formazione da schierare in campo per Napoli-Roma.

Lunedì 18 aprile il Napoli sarà impegnato nella sfida casalinga contro la Roma. Il quotidiano Il Mattino si sofferma su tale evento, in particolare sulla probabile formazione titolare azzurra. Secondo il quotidiano Luciano Spalletti potrebbe scegliere di apportare qualche cambiamento per quanto riguarda la scelta dei titolari.

Ecco quanto riportato:

“Con la Roma qualcosa deve cambiare, per prima cosa l’idea è quella di tornare al 4-3-3 con Zielinski che rischia il posto (ma forse anche Fabian) anche perché da sottopunta è in evidente affanno e insistere a farlo giocare in quella posizione non è da Spalletti. A sei giornate dalla fine serve un approccio diverso: per esempio, se Meret sta bene, giusto continuare a insistere su Ospina? Elmas e Lozano potrebbero insidiare lo stesso posto di Insigne e tra i pensieri che da domani possono iniziare a fare la loro apparizione ci sarà quello di gettare nella mischia Osimhen magari nella ripresa, puntando sulla sua freschezza, visto che non è al top. E lasciare spazio all’inizio a Mertens.”

