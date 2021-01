Napoli, Rrahmani: “Le partite sono tutte difficili, il nostro obiettivo è arrivare quarti”

Napoli, Rrahmani a fine gara

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Sport nell’immediato dopo partita. Ecco quanto dichiarato:

“Le sfide di Coppa sono difficili, tutti vogliono passare il turno ma abbiamo fatto una grande partita. Gattuso ci ha detto che era importante passare il turno. Ora ci aspetterà un avversario forte. Campionato? Cerchiamo di fare il nostro lavoro e andare avanti, in Serie A come in Coppa. Il nostro obiettivo è arrivare tra i primi 4, poi non si sa mai.”

