Napoli, Rrahmani: “Rispetto Verona ma in azzurro c’è maggiore ambizione. Qui lotteremo per vincere”

Lo scorso gennaio il Napoli ha anticipato tutti, sborsando 14 milioni di euro e strappando Amir Rrahmani all’Hellas Verona e a tutte le pretendenti. Il difensore kosovaro è una delle rivelazioni della stagione di Serie A, la sua prima in assoluto, e in un’intervista al Corriere dello Sport ha raccontato il suo exploit che lo porterà a vestire l’azzurro dalla prossima stagione: “Quando sono arrivato, avevo un solo obiettivo: dare il massimo per sapere da me stesso quali fossero i miei limiti. L’interesse del Verona è stato inaspettato, ero in trattative con altri club stranieri, ma dinnanzi alla possibilità di venire in Italia ho lasciato cadere qualsiasi altro discorso. Perché soltanto la serie A mi avrebbe potuto dire quale fosse il mio reale valore”.

PREZZO LIEVITATO – “Ma io sono bravo ad isolarmi, a scacciare qualsiasi tipo di distrazione. La proposta del Napoli non ha modificato il mio atteggiamento e quando ci fu l’offerta ne parlai subito con Juric: mi volle parlare, mi disse che se avessi accettato avrei dovuto poi garantirgli e promettere identico rendimento. Penso di essere stato di parola. Io conosco un solo metro di comportamento: la professionalità, che ovviamente include l’impegno”.

COSA SIGNIFICA NAPOLI – “Ho rispetto per il Verona e mi crea imbarazzo persino dover parlare in questo momento di una vicenda che apparterrà al mio futuro. Io qui sono stato benissimo e il giorno in cui dovrò andare via, vorrò salutare nel modo più giusto. Ma sono anche un professionista e a me è capitata la possibilità di andare a giocare in un club che ha l’ambizione di arrivare in fondo a tutte le competizioni. È una opportunità che ho afferrato con soddisfazione ma senza dimenticare chi mi ha consentito di poterla cogliere. Se Napoli mi piacerà? Adoro il mare e la spiaggia”.

