Napoli-Salernitana, Mazzarri pensa ad un cambio modulo

In occasione della sfida di campionato tra Napoli e Salernitana Walter Mazzarri starebbe pensando ad un cambio di modulo.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è concentrata sulla sfida tra Napoli e Salernitana in programma il prossimo sabato. Secondo quanto si legge sul noto quotidiano il tecnico degli azzurri Walter Mazzarri starebbe considerando l’opzione di cambiare il modulo in campo.

Ecco quanto riportato:

“Il passato che può tornare. Un’idea non nell’immediato, pensando al derby di sabato contro la Salernitana, ma per il futuro, quando la rosa tornerà ad affollarsi. Oggi sono troppe le assenze che accompagnano il Napoli alla prossima di campionato, l’ultima quella di Mazzocchi: un turno di stop dopo il rosso di Torino. Proprio con lui, domenica, l’allenatore del Napoli aveva riproposto la difesa a tre nel secondo tempo, ma l’esperimento è durato appena quattro minuti. Può tornare attuale, che sia 3-4-3 o 3-4-2-1, e si sta lavorando sul campo in tal senso per offrire alla squadra un’alternativa allo storico 4-3-3.”

