Napoli-Salernitana, segui la diretta live dallo Stadio Maradona

Napoli-Salernitana, la diretta testuale live dal Maradona

83′ Kvara recupera palla dalla sinistra, dopo aver superato due difensori granata ci prova con un destro a giro che dopo una deviazione si spenge in angolo

75′ Cambio forzato per Mazzarri, problema fisico per Cajuste. Dentro Diego Demme

65′ Altro cambio per Mazzarri, dentro Zerbin fuori Politano

56′ Primo cambio per il Napoli, entra Raspadori ed esce Gaetano

49′ Il Napoli spinge, Cajuste recupera palla al limite dell’area. Ci prova con un tiro di destro che sfiora il palo alla sinistra di Ochoa

46′ Inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

48′ Termina il primo tempo, Napoli-Salernitana 1-1

47′ GOLLLLLLL NAPOLI!!! Politano dagli 11 metri realizza dal dishetto, punteggio nuovamente in parità

46′ Contatto sospetto tra Fazio e Simeone, dopo la visione delle immagini al VAR viene concesso il calcio di rigore

32′ Occasione Napoli. Di Lorenzo pesca Simeone in area, doppia conclusione che trova pronto Ochoa che sventa il pericolo

29′ Clamoroso vantaggio della Salernitana. Candreva raccoglie una respinta della difensa azzurra, con un destro a giro dal limite batte Gollini con una grande realizzazione. Napoli-Salernitana 0-1

27′ Primo tiro in porta del Napoli. Gaetano raccoglie un suggerimento di Kvara dalla sinistra, ma il centrocampista azzurro spara alto sulla traversa e non impensierisce Ochoa

16′ Salernitana che ha impostato la sua gara sul contenimento, il Napoli ha cercato un paio di spunti per via centrale che tuttavia non hanno dato particolari problemi alla retroguardia granata

1′ Inizia il match