Napoli-Salernitana – Superati i granata per 4-1

Il derby campano va al Napoli che vince 4-1 sulla Salernitana al Maradona.

Napoli e Salernitana si sono sfidate per la quarta giornata di ritorno della Serie A. Al momentaneo vantaggio azzurro firmato da Juan Jesus ha risposto Bonazzoli chiudendo una bella azione corale degli ospiti. Dopo il gol del pareggio poco Napoli ma sul del primo tempo di gara è Mertens a riportare il Napoli il vantaggio realizzando il rigore assegnato dall’arbitro Pairetto e portandosi a quota 144 gol in maglia azzurra.

Ad inizio secondo tempo Insigne rientra dall’infortunio, è Lozano a cedergli il posto. Passano pochi minuti ed uno dei migliori in campo per il Napoli, Amir Rrahmani, trova la deviazione vincente su assist del solito Dries Mertens. A chiudere i conti per il definitivo 4-1 è il capitano azzurro Lorenzo Insigne, su calcio di rigore.

Mario Scala