Spalletti a DAZN: “Mi piacerebbe averli tutti in condizione”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Salernitana.

Spalletti chiarisce le scelte sui titolari e sui cambi e rivolge un pensiero al neo direttore granata Sabatini:

“Ho grandissimo rispetto per Osimhen, Petagna, Politano ed Insigne, ma devo averlo anche per gli altri. Devo considerare tutto. Insigne e Osimhen non hanno i 90′ nelle gambe perché vengono da stop più o meno lunghi, con le cinque sostituzioni preferisco averli a disposizione a gara in corso per un minutaggio ridotto”.

Abbondanza in tutti i reparti?

“Non ho mai avuto abbondanza dall’inizio del campionato. Oggi ho recuperato qualcuno, ma poi bisogna averli in condizione. E mi piacerebbe averli tutti a disposizione”.

Un pensiero per il ritorno di Walter Sabatini?

“E’ il più forte direttore che abbia mai avuto, lui è il guru dei direttori. È uno di quelli che ti perfora con lo sguardo”.