Napoli, sarà rivoluzione: De Laurentiis vuole dare maggior potere al figlio Edo

Aurelio De Laurentiis medita una rifondazione per il Napoli. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce quanto segue: “Martedì mattina, dopo aver faticosamente metabolizzato la sconfitta con l’Inter, è stato lanciato il ponte sul futuro, con il pranzo tra De Laurentiis, suo figlio Edoardo – investito sempre di maggiori poteri decisionali – e Rino Gattuso, spartiacque tra il passato più recente e l’anno che verrà, da vivere avendo percezione di ciò che potrà (potrebbe) accadere”.

Innanzitutto, a Edo sarà attribuito un ruolo più centrale. “Edoardo De Laurentiis sentirà su di sé sempre maggiori responsabilità, ritroverà un ruolo più centrale da assecondare attivamente”.

Poi si guarderà al mercato per le cessioni e agli uomini su cui puntare. Il primo a lasciare potrebbe essere Koulibaly. “Ci sarà sempre una fila enorme di pretendenti per Kalidou Koulibaly, che stavolta potrebbe avere l’istinto di salutare, per giocarsela altrove, sommerso dalle sterline che il Manchester United più di ogni altra ha dimostrato di voler investire”.

Si punterà sui giovani di prospettiva e si rifletterà sui calciatori la cui epoca nel Napoli è finita, come Mertens e Callejon. “sta per chiudersi un’epoca, quella dei Callejon, tanto per avanzare un esempio, e probabilmente anche di Mertens”

