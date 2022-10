Napoli-Sassuolo, Dionisi: “Abbiamo creato tanto, gestione dei cartellini strana”

Alessio Dionisi commenta la sconfitta dei suoi contro il Napoli

Il Sassuolo è stato sconfitto per 4-0 nel match di oggi contro il Napoli allo Stadio Maradona. Alessio Dionisi, tecnico dei neroverdi, ha commentato la gara dei suoi ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

“Non è facile parlare di una partita dove crei così tante occasioni ma perdi 4-0. Loro hanno meritato di vincere ma non meritavamo di finire in 10. Ho visto un gioco di cartellini diverso. Giocare in 10 una partita già sul 4-0 è un peccato, può condizionare la prossima gara. Non ci aspettavamo di creare subito occasioni così importanti, oggi il Napoli ha vinto con merito ma se non abbiamo segnato e per demerito nostro. Osimhen? Contro il Bologna ha segnato cosi, col Liverpool ha preso palo e procurato rigore, è un campione. Non c’è squadra in Serie A che non soffra l’attacco alla profondità di Osimhen.

Parlare di buone prestazioni in una sconfitta per 4-0 sembra strano, ma oggi diversi miei giocatori hanno giocato bene, ora il Napoli è la squadra migliore col pallone. Da questi 90′ minuti mi porto via il fatto che abbiamo creato 3 o 4 occasioni nitide, brucia perché abbiamo finito in 10 e con un po’ di lucidità in più si poteva evitare. Mi arrabbio perché sul 3- avevamo già gettato il cappello”.

