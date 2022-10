Napoli-Sassuolo, Spalletti: “Bene per la vittoria, noi non precisi come al solito”

Luciano Spalletti commenta la prestazione dei suoi contro il Sassuolo

Il Napoli batte il Sassuolo per 4-0, portandosi a 13 vittorie consecutive. Luciano Spalletti, tecnico degli azzurri, ha commentato la gara ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

“Bisogna fare un appaluso alla squadra per questo filotto di vittorie, ogni volta ricominciare e aggiungerci qualcosa è difficile, ora le squadra contro di noi la preparano il doppio la partita. Oggi abbiamo concesso troppo per quello che è stata la partita, abbiamo segnato subito e abbiamo raddoppiato. in tanti episodi non ho visto la precisione di sempre, anche se abbiamo avuto la gara in pungo. E’ un gruppo di professionisti, di ragazzi che si divertono ma allo stesso tempo cercano sempre la vittoria.

Si allenano sempre con grande attenzione e qualità, vogliono sempre trovare linee di passaggio anche più importanti che gli altri non vedono. La continua ricerca dello spazio per andare a fare gol non è sempre nello stesso posto, è una valutazione che fanno i ragazzi nel corso dell’azione, sono loro che hanno l’intuizione per andare a cercare giocate sempre più importanti. Kvaratskhelia? E’ perfetto, sa fare tutto! Gli attaccanti spesso non danno importanza ad un contrasto vinto, ma lui si. Freddezza nei miei confronti? Non vedo quale sia il problema, ognuno merita quello che ha dimostrato. C’è chi usufruisce di una stampa migliore o peggiore, dipende da chi conosce chi… La gara con l’Atalanta sarà più difficile e riuscire a fare risultato la sarebbe importante perché pochi riescono a farlo, dovremo essere più bravi del solito“.

