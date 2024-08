Corriere dello Sport – Cheddira in partenza: sarà un nuovo giocatore dell’Espanyol

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla partenza di Walid Cheddira. Il giocatore andrà all’Espanyol, dopo una buona stagione con il Frosinone e un ottimo ritiro con il Napoli, vivrà una nuova avventura in Liga. L’operazione è un prestito secco e l’esordio potrebbe essere previsto già per mercoledì – almeno in panchina – al Metropolitano di Madrid, contro l’Atletico. Cheddira partirà oggi per Barcellona insieme ai suoi agenti, per firmare il suo nuovo contratto.

