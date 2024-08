X – Simeone: “Il Maradona ci spinge sempre, volevamo tantissimo questa vittoria”

L’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, è tornato in gol nella seconda di campionato, in casa contro il Bologna. L’argentino è andato a segno nei minuti di recupero, realizzando la rete del 3-0, chiudendo così definitivamente il match. Per Antonio Conte invece, è stata la prima vittoria in campionato.

Questo il commento di Simeone, via social: “Volevamo tantissimo questa vittoria importante e fare il primo passo insieme… il Maradona ci spinge sempre!! Continuiamo a dare tutto!!“.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Bologna, Di Lorenzo: “Dedico il gol alla mia gente”

Napoli-Bologna, Conte: “È l’inizio del nostro percorso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi