Corriere dello Sport – Osimhen, niente Saudi League: ha rifiutato il trasferimento. Pensa al Psg

Osimhen, niente Saudi League: ha rifiutato il trasferimento. Per il momento il nigeriano è orientato su altri obiettivi. Il Napoli ha ricevuto un’offerta dall’Al-Ahli, per Osi, da 70-80 milioni di euro. L’attaccante ha ringraziato e declinato.

Osimhen ha da tempo un accordo con il Psg, difatti è in attesa che in Europa si sblocchi qualcosa a suo favore. Tuttavia, dopo il rifiuto da parte di ADL, a luglio, i parigini sembrerebbero essersi messi in disparte, un po’ per strategia e un po’ per rigidità.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Bologna, Di Lorenzo: “Dedico il gol alla mia gente”

Napoli-Bologna, Conte: “È l’inizio del nostro percorso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi