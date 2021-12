Napoli, sfuma Boga, è fatta con l’Atalanta

Napoli, Boga è dell’Atalanta.

Jeremie Boga è stato più volte accostato al Napoli, il club bergamasco lo soffia a Cristiano Giuntoli trovando un accordo sulla base di 22 milioni di euro più bonus, ecco quanto sostenuto dalla Gazzetta dello Sport:

“L’Atalanta si è fatta un bel regalo di Natale. È Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo che i bergamaschi seguivano da tempo. Ora c’è l’intesa: agli emiliani andranno 22 milioni di euro più bonus, con l’esterno che piaceva anche allo Shakhtar. Arriverà a Bergamo lunedì, ma la sua prima partita in nerazzurro potrebbe tardare un po’: Boga è stato convocato dalla Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa che inizia il 9 gennaio e se la sua squadra dovesse arrivare fino in fondo, l’esterno rimarrebbe indisponibile fino al 6 febbraio”.