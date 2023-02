Napoli, si attende l’estate per il rinnovo di Spalletti

L’edizione odierna de Il Mattino si è concentrata sul rinnovo di contratto del tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti potrebbe a breve firmare un rinnovo di contratto. Il tecnico sta primeggiando in Italia ed in Europa con l club azzurro: dall’inizio della stagione ha subito solo una sconfitta in campionato mentre in Europa è vicino alla qualifica ai quarti di finale di Champions League. Secondo quanto si legge sulle pagine de Il Mattino la firma potrebbe avvenire quest’estate, in particolare nel mese di giugno.

Ecco quanto si legge:

“Luciano Spalletti resta al centro del progetto Napoli. Il tecnico toscano sta guidando una macchina perfetta che sta primeggiando in Italia e in Europa è appena reduce da uno zero a due inflitto all’Eintracht Francoforte in trasferta nell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. A giugno scatterà il rinnovo del suo contratto, in maniera praticamente automatica, fino al 2024, con un ingaggio da 2,7 milioni di euro a stagione.”

