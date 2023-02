Napoli, ipotesi festa Scudetto: spuntano due location

Il Consigliere comunale Nino Simeone ha parlato dell’ipotetica festa Scudetto del Napoli, in particolare della scelta del luogo.

Il Consigliere comunale Nino Simeone ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Ilnpolionline.com ed ha parlato dell’ipotetica festa scudetto che si potrebbe celebrare nel capoluogo campano.

“Su come si sta organizzando il Presidente De Laurentiis per l’eventuale scudetto onestamente non lo so di preciso. Quello che organizzerà l’Amministrazione comunale invece si! Aspetterei i prossimi risultati e poi capiremo come organizzare, in sicurezza, l’evento, che a nessuno sfugge l’importanza, perché non ha soltanto un valenza calcistica sportiva. Incrociamo le dita. Abbiamo Piazza Plebiscito e lo Stadio Maradona, come location privilegiate. Spero però che si possa organizzare qualcosa di importante anche nei quartieri periferici, che meritano la giusta considerazione ed il giusto riconoscimento pubblico. Penso ad un tour sul bus “in totale sicurezza”, della squadra di calcio in giro per i quartieri periferici. Eviteremo il caos al centro. Potremmo essere la prima città a festeggiare, con la propria squadra di calcio, anche nelle periferie e non solo al centro. Un tour che da Fuorigrotta, potrebbe toccare Bagnoli, Pianura, Soccavo, Vomero, Stella, San Carlo all’Arena, Miano, Scampia, Secondigliano, Capodichino, Arenaccia, Poggioreale, San Giovanni, Via Marina fino a Piazza Plebiscito. Chissà? Si accettano consigli.”

