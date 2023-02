La statua di Maradona non sarà più esposta all’interno dello stadio

Il quotidiano Il Mattino fa sapere che la statua realizzata in onore di Diego Armando Maradona non sarà più esposta allo Stadio di Fuorigrotta.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino si focalizza sulla statua realizzata da Domenico Sepe in onore di Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato quest’ultima non sarà più esposta all’interno dello stadio di Fuorigrotta.

Dal quotidiano si legge:

“L’inaugurazione avvenne, con una festa emozionante e nostalgica il 25 novembre del 2021 nel primo anniversario della morte di Diego, davanti allo stadio. C’erano tutti quel giorno, dagli assessori Cosenza, Ferrante e De Iesu, al presidente De Laurentiis, dagli ex azzurri Bruscolotti e Giordano a Corrado Ferlaino, c’erano soprattutto migliaia di napoletani che piansero e applaudirono davanti al gigantesco bronzo di Diego. Quel bronzo poi, in attesa dei permessi ufficiali, venne parcheggiato nello studio dell’artista. I permessi sono arrivati, il ritorno allo stadio no. L’Amministrazione si appella al codice civile secondo il quale una donazione va commisurata alle possibilità di spesa del donante. Siccome l’artista Sepe, secondo l’indagine del Comune, non ha ingenti possibilità economiche, e siccome la statua varrebbe molto più dei 30mila euro comunicati, quella donazione non può essere accettata. Il Comune chiarisce pure che “l’installazione dell’opera presso lo stadio pare in grado di restituire al donante una utilità non irrilevante in termini di prestigio e di visibilità; siffatta utilità, oltre a stridere con In tipica gratuità della donazione, può risultare appetibile e contendibile da parte di altri artisti e, di conseguenza, impone il rispetto del principio di imparzialità ed il conseguente ricorso a procedure di evidenza pubblica”. Insomma, l’artista avrebbe ottenuto troppa gloria e fama per quella sua statua davanti allo stadio, perciò bisogna restituirgliela.”

