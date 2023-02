Corriere del Mezzogiorno – ADL vorrebbe tenere Lozano: “Spero resti”, ma è tra i più pagati.

Aurelio De Laurentiis, durante la sua intervista per la tv messicana TNT, ha esposto il suo pensiero in merito al futuro di Hirving Lozano. Il giocatore è stato più volte accostato all’addio, ma stavolta il patron ha dichiarato il contrario: “A Francoforte si è visto forse il Lozano più incisivo della sua avventura napoletana. Il Chucky ha il contratto in scadenza a giugno 2024, vanta un ingaggio importante di 4,5 milioni di euro, è tra i più pagati”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

