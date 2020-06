Napoli-Spal, Koulibaly in diffida. Gattuso non lo rischierà in vista dell’Atalanta

Napoli-Spal, Koulibaly potrebbe riposare

Si avvicina il prossimo impegno di campionato del Napoli, che giocherà Domenica alle ore 19:30 contro la Spal. Secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe essere concesso un turno di riposo a Kalidou Koulibaly. Il senegalese è in diffida e Gattuso preferirebbe non rischiarlo, anche perchè in caso di ammonizione salterebbe la sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Al suo posto potrebbe ritornare Manolas, che farebbe così coppia con Nikola Maksimovic apparso in gran forma nelle ultime uscite. Piccola speranza per Luperto, ma alla fine il greco dovrebbe spuntarla per una maglia da titolare.

