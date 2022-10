Napoli, Spalletti è tra i 30 migliori allenatori d’Europa

La Gazzetta dello Sport si concentra sul tecnico del Napoli Luciano Spalletti e sul suo percorso in campionato.

Luciano Spalletti sta facendo un ottimo percorso in campionato con il Napoli e la Gazzetta dello Sport lo ha inserito nella Top 30 dei migliori allenatori d’Europa.

Dal quotidiano si legge:

“Luciano Spalletti non è indecifrabile. Dietro ad ogni parola, ad ogni sfuriata, alla testa sbattuta sul tavolo delle conferenze, agli occhi sgranati, c’è un uomo – più ancora che un allenatore – geloso del proprio lavoro, del proprio impegno, del proprio studio, di una ricerca che non si interrompe. Il suo apparente tormento, in cui si muove invece benissimo, è il modo per tranquillizzarsi, appagando se stesso e la sua voglia di avvicinarsi all’impossibile idea della perfezione La verità è che Spalletti, non sarà l’unico, ma è tra i pochissimi a non aver sbagliato mai una stagione. Da Empoli a Udine, dalla Roma allo Zenit di San Pietroburgo, dalla Roma all’Inter, per arrivare a questa esperienza di Napoli. E verrebbe da dire che non ha sbagliato neppure a star fermo due anni, aspettando di ricaricarsi, per poter tornare con lo stesso entusiasmo di prima.”

