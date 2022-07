Napoli, Spalletti ha fiducia in Zerbin: l’aspetto che non sottovaluta

Luciano Spalletti avrebbe riposto fiducia in Alessio Zerbin.

Il Napoli si trova attualmente in ritiro a Castel di Sangro e tra gli azzurri è presente anche Alessio Zerbin, giocatore che Luciano Spalletti starebbe prendendo sempre di più in considerazione. L’edizione odierna de Il Mattino riporta che il tecnico vorrebbe affidarsi di più al giovane, che avrebbe dimostrato sempre più tanta voglia di fare.

“Anche nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro Zerbin ha dimostrato di non voler fare la comparsa in questo Napoli. L’esterno arrivato sopo una lunga trafila di prestiti, quindi, al momento non sembra destinato a nuovi lidi, anzi. Spalletti punta sulla sua polivalenza tattica per poter cambiare in corsa il suo Napoli.”

