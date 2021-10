Napoli-Spartak Mosca le pagelle: “Sconfitta condizionata dall’espulsione”

Luciano Spalletti e la sua prima sconfitta stagionale, il tecnico penalizzato dall’espulsione di Mario Rui, ma non solo.

Arriva la prima sconfitta stagionale per Luciano Spalletti, in Europa League con lo Spartak Mosca. Il Napoli, secondo i quotidiani, è stato fortemente penalizzato dall’espulsione di Mario Rui, ma non solo.

La Gazzetta dello Sport riflette, ma verte lo sguardo al campionato: “Quante energie sprecate in vista di Firenze”.

Il Corriere dello Sport conferma: “Sconfitta condizionata dall’espulsione, inevitabilmente”.

Tuttosport focalizza sull’ammonizione avvenuta a fine match, quando la pazienza era al limite e i nervi a fior di pelle.

Il Mattino fa leva sul nervosismo degli azzurri e di quanto gli episodi abbiano condizionato la squadra: “Forse anche in inferiorità la prestazione poteva essere più ordinata”.

Tuttomercatoweb, infine, precisa che il peso dell’espulsione non è da sottovalutare: “Nel finale è nervoso per il primo ko stagionale, cerca di cambiare la storia con i cambi ma non gli riesce”.



I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Il Mattino: 5

