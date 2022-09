Napoli Spezia, il commento sul sito ufficiale degli azzurri

SSCNapoli, il commento sul sito: “Jackpot Raspa! Il Napoli sbanca il caveau!”

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: “JACKPOT RASPADORI. Il Napoli sbanca il caveau del Maradona con l’ultimo giro di slot di Giacomo Raspadori che libera l’urlo di un intero popolo quando il pomeriggio volge al tramonto. E’ un’altra sfida che regala emozioni in una settimana da ricordare. Dopo il poker con il Liverpool, stavolta gli azzurri pescano il Jack di cuori per fare all in, colpo grosso e piatto ricco allo scoccare dell’ultimo rilancio. Una partita dominata per una infinità di tempo, mentre scorrono i minuti e la palla non vuole entrare. Ma il battito azzurro è vivo fino a quando c’è respiro. Lozano vola sulla destra e crossa teso a terra, Raspadori diventa Raspadoro e impreziosisce di luce abbagliante e preziosa il sole del Maradona. Jack corre sotto la curva come un golden boy che assapora il primo tumulto al cuore nell’urlo di uno stadio innamorato. Vince il Napoli all’ultimo giro di slot. Con la casella 81, il numero vincente del Jackpot!”.