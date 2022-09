Napoli Spezia, Raspadori racconta la sua emozione

Raspadori a Dazn: “Che brividi, questo gol è una delle più belle emozioni in carriera! Ma ne avevo sbagliati due…”

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sullo Spezia, arrivata grazie ad un suo gol.

Com’è segnare sotto quella curva?

“E’ pazzesco, ho ancora i brividi. Sono davvero contento, perché è una partita importante dove dovevamo portare a casa i tre punti. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine”.

Una delle emozioni più belle della tua carriera?

“Sicuramente una delle più belle in assoluto. Sono all’inizio, sono tutti i punti di partenza. Prima ne ho sbagliati due, dovevo segnarli. Poi è stata brava la squadra a rimettermi nelle condizioni per segnare”.

Quando Spalletti ti voleva richiamare in panchina, hai detto che volevi restare: ti sentivi il gol?

“Sono stato anche un po’ fortunato. Sono molto contento”.

Cosa dovete fare meglio in partite come questa?

“Dobbiamo cercare di limare i dettagli. In queste partite contano quelli. Inoltre noi davanti dobbiamo fare di più”.

Com’è stato inserirsi in questo gruppo?

“Ho trovato un grande gruppo. Per un ragazzo giovane e timido come me, inserirsi in un gruppo simile è molto facile”

