Napoli su Vicario, l’Empoli spara alto

L’Empoli fissa il prezzo per Guglielmo Vicario

Il Napoli continua a monitorare la stagione di Guglielmo Vicario. I partenopei non sono sicuri sul futuro di Alex Meret il cui contratto scade nel 2024 e hanno in quadrato il portiere del club toscano come possibile sostituto. L’Empoli però non fa sconti, la richiesta infatti si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Lo riporta Il Mattino.

Fonte foto: Instagram @guglielmovicario

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Lazio, Sarri: “Felice per i punti, Spalletti è un fenomeno”

Napoli-Lazio, Zielinski: “Non è successo niente, testa all’Atalanta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Naufragio migranti, trovato a riva il corpo di un bambino 4 Marzo 2023 Staff FirstRadio